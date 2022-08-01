В «Ахмате» дали прогноз на количество голов Агаларова

Хавбек грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин высказался о своем одноклубнике Гамиде Агаларове. Полузащитник дал прогноз на результативность форварда в новом розыгрыше российской Премьер-лиги.

«Думаю, на Гамида несильно давит шум в прессе. Свои 10-15 за сезон он должен забить, а мы в этом будем помогать», - приводятся слова футболиста на страницах Sport24.

22-летний нападающий пополнил ряды «Ахмата» этим летом, перейдя из «Уфы» за 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим голеадором Премьер-лиги, записав на свой счет 20 забитых мячей. В новом розыгрыше на счету форварда один гол в трех играх.