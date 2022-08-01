Интриги последнего месяца трансферного окна в России

Трансферное окно в России захлопнется через месяц, и есть ещё ряд интересных вопросов, на которые пока не даны ответы. Сетевое изданиеотмечает главные интриги.

Где будет играть Дзюба?

Последний месяц лета Артём Дзюба встречает в статусе свободного агента. Форвард покинул «Зенит» по истечении своего соглашения, но новый клуб пока не нашёл. Дзюба вёл переговоры с несколькими турецкими клубами, но договорённости не достиг. Форвард поддерживал форму у Леонида Слуцкого в «Рубине», но сложно представить, что он в итоге проведёт сезон в ФНЛ.

В последнее время даже слухов в отношении будущего Дзюбы не так много. Говорят про «Ференцварош», но это при условии, что подопечные Станислава Черчесова пробьются в групповую стадию Лигу чемпионов. Ходят слухи про азербайджанский «Карабах», но это возможно в том же случае. При этом «Ференцварош» и «Карабах» играют друг с другом, так что кто-то точно вылетит. В России говоря про «Сочи», не стоит исключать и варианта с возвращением в «Зенит». Однако пока это туманно.

Приедет ли в Россию Черышев?

Ещё один герой чемпионата мира-2018 Денис Черышев пребывает в статусе свободного агента по окончании контракта с «Валенсией». Судя по всему, вингер не прочь наконец-то доехать до родины, но пока вариантов нет. Видимо, российские клубы не готовы сейчас платить большие деньги, тем более за футболиста, который склонен к травмам. Ходили слухи про «Динамо», сообщалось, что представители Черышева предлагали игрока «Спартаку».

Пока сам хавбек поддерживает форму самостоятельно в Испании, и, кажется, останется где-то на Пиренеях. Возможно, это будет даже Сегунда. С другой стороны, не стоит окончательно отметать вариант с Россией. Существует вероятность, что кто-то в последний момент позовёт Черышева в надежде, что тот сумеет провести сезон без травм или почти без них.

Удержит ли «Спартак» Мозеса?

Виктор Мозес – лучший футболист «Спартака» в настоящий момент, и это ни у кого не вызывает сомнения. Нигериец пропустил подготовку, но приехал и в стартовых двух турах забил два гола. Гильермо Абаскаль использует Мозеса на новой позиции в атаке, и в этом явно есть толк. Учитывая падающий уровень Премьер-лиги, класс нигерийца очень серьёзно выделяется.

Однако Мозес может покинуть Россию, этого хочет супруга футболиста. Хочется отдать должное футболисту за то, что не стал приостанавливать договор и продолжает исполнять свой контракт. Тем не менее нет сомнений, что Мозес покинет «Спартак», если поступит хорошее предложение. При этом «красно-белые» должны сделать всё, чтобы уговорить нигерийца остаться в Москве.

Каким опорником усилится «Динамо»?

Бронзовый призёр прошлого чемпионата активно ищет себе нового опорного полузащитника. Никола Моро пока в составе, но хорват явно хочет уехать, и «Динамо» ищет ему замену. Москвичи обращались к кандидатам на внутреннем рынке, но «Ростов» за Данила Глебова заломил огромную цену, а Дмитрий Баринов не слишком заинтересован этим вариантом в надежде всё же уехать в «Валенсию». Смотрит «Динамо» и разные варианты в иностранных чемпионатах, но пока результата нет.

«Динамо» очень нужно усиление, ведь сезон команда начала не слишком хорошо. Москвичи во многом за счёт удачи не проиграли «Ростову», не смогли обыграть новичка элиты «Факел» и только разгромили «Торпедо», которое пока выглядит абсолютно не готовым к борьбе на высшем уровне.

Кого пригласит «Локомотив»?

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«Железнодорожники» – это одно из главных разочарований на старте сезона. Команда выглядит не готовой, при этом видны кадровые проблемы. Вдобавок к этому «Локомотив» продал Бека Бека и из-за травмы надолго лишился Лукаса Фассона. Не видно пока и достойной замены ушедшему Яну Кухте. В этой ситуации москвичам усиление просто необходимо.

При этом селекция «Локомотива» – это история непредсказуемая, так что тут сложно что-то загадывать и предсказывать. Помимо всего прочего, непонятно, есть ли у команды деньги. Можно вспомнить, как прошлым летом москвичи серьёзно потратились, а одной продажей Бека Бека это явно не перекрыть.

Роман Андреев