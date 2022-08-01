Бубнов оценил перспективы «Спартака» в РПЛ

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о шансах «красно-белых» в борьбе за призовые места в этом сезоне.

По мнению эксперта, из всех конкурентов «Зенита» спартаковцы выглядят наиболее укомплектованными. При этом он отметил, что «народная команда» не дотягивает до питерцев в плане надежности оборонительной линии.

По мнению Бубнова, «Спартаку» в нынешнем сезоне по силам бороться за второе место. Слова эксперта приводятся на страницах Sportbox.

После трех туров «красно-белые» с семью очками занимают второе место в таблице Премьер-лиги.