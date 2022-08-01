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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун заявил, что «Спартаку» не нужен спортивный директор

01 Августа 2022 • 09:14 Комментировать

В московском «Спартаке» заявили, что пока не собираются назначать нового спортивного директора. Об этом во время общения с прессой поведал владелец «красно-белых» Леонид Федун.

«Новый спортивный директор пока не нужен. Начались ли поиски? Пока мы видим хорошую работу Каттани», - передает слова руководителя Sport24.

Напомним, что Каттани проработал в московском клубе около семи месяцев, а 13 июля был отправлен в отставку. До «Спартака» итальянский функционер поработал в «ПСЖ», «Палермо», «Челси» и «Наполи».

В новом сезоне РПЛ «красно-белые» набрали семь очков и занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Лука Каттани
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