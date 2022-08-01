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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард, поигравший в РПЛ, переехал на Кипр

01 Августа 2022 • 09:08 Комментировать

Нападающий Дидье Ламкель Зе, ранее поигравший за подмосковные «Химки», продолжит свою карьеру в чемпионате Кипра. Новым местом работы камерунского футболиста стала «Омония», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Как информирует источник, трудовое соглашение Ламкеля с командой рассчитано до середины 2025 года. Сумма трансфера не разглашается, однако, по данным портала Transfermarkt, киприоты заплатили за нападающего 500 тысяч евро.

Напомним, что форвард защищал цвета «Химок» с февраля по март на правах аренды. На его счету два забитых мяча в трех поединках чемпионата России. После ухода из подмосковного коллектива игрок вернулся в бельгийский «Антверпен».

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Евро-Футбол.Ру,
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