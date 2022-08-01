Московское «Динамо» проявляет интерес к защитнику «Орландо Сити» Родриго Шлегелю. В клубе уже запросили информацию о футболисте, однако пока не вступили в официальные переговоры.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.ру», Шлегель не является главным кандидатом на роль центрального защитника, но рассматривается в числе вариантов.

25-летний аргентинский футболист выступает за команду из Орландо с января прошлого года. Его контракт рассчитан до конца декабря. Трансферная стоимость Шлегеля оценивается в один миллион евро.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл 12 матчей в МЛС.