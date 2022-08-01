Назван клуб РПЛ, который подпишет защитника сборной Мексики

Защитник сборной Мексики Сесар Монтес, выступающий на клубном уровне за «Монтеррей», близок к переезду в российскую Премьер-лигу.

По сообщениям журналистов «Спорт-экспресса», трансфер 25-летнего игрока может оформить столичное «Динамо». Стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.

Монтес играет на позиции центрального защитника. Вместе с «Монтерреем» он выигрывал чемпионат Мексики, кубок страны и дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

По оценке портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в семь миллионов евро. За сборную Мексики защитник провел 23 матча.