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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван клуб РПЛ, который подпишет защитника сборной Мексики

01 Августа 2022 • 08:02 Комментировать

Защитник сборной Мексики Сесар Монтес, выступающий на клубном уровне за «Монтеррей», близок к переезду в российскую Премьер-лигу.

По сообщениям журналистов «Спорт-экспресса», трансфер 25-летнего игрока может оформить столичное «Динамо». Стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.

Монтес играет на позиции центрального защитника. Вместе с «Монтерреем» он выигрывал чемпионат Мексики, кубок страны и дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

По оценке портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в семь миллионов евро. За сборную Мексики защитник провел 23 матча.

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Динамо Москва Сесар Монтес Трансферы футбола - лето 2022
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