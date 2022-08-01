Игрок сборной Мексики переходит в клуб РПЛ

Центральный защитник сборной Мексики Сесар Монтес, права на которого принадлежат «Монтеррею», может переехать в российскую Премьер-лигу. Об этом рапортует Tele Radio.

Интерес к 25-летнему исполнителю проявляет один из представителей чемпионата России. Футболист уже ответил согласием на предложение клуба, название которого пока не раскрывается.

Трансферная стоимость Монтеса, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет семь миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца 2026 года.

В составе национальной сборной Мексики защитник провел 23 поединка.