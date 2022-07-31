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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обедзинский: «Зенит» – он и в Африке «Зенит», чемпионом опять будет» эксклюзив

31 Июля 2022 • 18:48 Комментировать (1)

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Локомотивом» (5:0) в третьем туре Российской премьер-лиги.

- «Зенит» – он и в Африке «Зенит», чемпионом опять будет. Маховик запущен. Если у питерцев два почти равноценных состава, то как иначе? Восемь легионеров одновременно играли с «Локомотивом», я считал. Думал, где-то трёшка голов будет, а получилась пятёрочка.  Баринов совсем не понравился. До удаления не видно вообще его было, хоть он и капитан. Вся середина поля была «Локомотивом» проиграна, их возили. В «Зените» может играть вратарь даже из детско-спортивной школы, лишь бы умел ловить мячи. Одоевский что, сильный вратарь? Какой-то суетливый он. Может, оттого, что молодой.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России РПЛ Владимир Обедзинский
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