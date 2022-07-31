​Орлов: «Зенит», можно сказать, готовится к Лиге чемпионов»

Известный комментатор Геннадий Орлов, который является поклонником «Зенита», похвалил команду после успешного субботнего матча РПЛ. Как известно, питерцы разгромили «Локомотив» со счётом 5:0, хотя довольно долго не могли забить.

«Зенит», можно сказать, готовится к Лиге чемпионов. Жаль только, что нас туда не пускают... Но «Зенит» все равно работает так, как будто завтра еврокубки. Правильный настрой», - высказался Орлов, давая комментарий для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что российские клубы в сезоне 2022/2023 не выступают в еврокубках из-за санкций, которые были наложены УЕФА.

Следующий свой матч «Зенит» проведёт в субботу, 6 августа. Команда Сергея Семака сыграет в гостях у «Ахмата».