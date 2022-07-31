В субботнем матче чемпионата России против «Факела» московское «Динамо» потеряло не только очки (ничья 3:3), но и своего капитана. Даниил Фомин был заменён в концовке первого тайма из-за боли в колене после получения удара.

По данным «Спорт-Экспресса», травма Фомина оказалась несерьёзной. Полузащитник будет готовиться к следующей игре чемпионата России без каких-либо ограничений. При этом не исключено, что Фомин против «Крыльев Советов» не сыграет – решение будет принимать медицинский штаб.

После трёх сыгранных туров Российской премьер-лиги «Динамо» имеет в своём кармане пять очков.