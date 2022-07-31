Мог ли Юран возглавить «Спартак» - в московском клубе ответили на вопрос

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» занимает должность руководителя пресс-службы, ответил на вопрос о том, мог ли тренерское кресло летом занять Сергей Юран.

Напомним, что Сергей Юран на текущий момент возглавляет «Химки».

По словам Зеленова, кандидатов на должность рулевого «Спартака» было много, и Лука Каттани – теперь уже экс-спортивный директор «красно-белых – проводил встречи с разными специалистами. Зеленов допустил, что Каттани мог пообщаться с Юраном, поскольку они оба знают португальский язык.

«Но это необязательно могла быть встреча, как с кандидатом на пост тренера. Это могла быть встреча спортивного директора и главного тренера, как двух футбольных людей, которым было что обсудить», - слова Зеленова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» в межсезонье принял Гильермо Абаскаль. Под руководством этого специалиста «красно-белые» проиграли «Зениту» (0:4 в Суперкубке), сыграли вничью с «Ахматом» (1:1 в РПЛ) и обыграли «Краснодар» (4:1 в РПЛ).