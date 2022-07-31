​Федун отказался отвечать на вопрос о возможности своего ухода из «Спартака»

На этой неделе в прессе прошла очередная волна слухов о возможном уходе Леонида Федуна из управления «Спартаком». В воскресенье функционер посетил открытие памятника Игорю Нетто около «Открытие Арены». Представители СМИ ожидаемо задали Федуну вопрос о возможности его ухода из клуба. Впрочем, владелец «красно-белых» оставил этот вопрос без ответа.

В СМИ сообщалось, что в настоящий момент Леонид Федун передаёт дела представителям компании «Лукойл». Сам Федун якобы может остаться в «Спартаке», но без прежних полномочий в качестве миноритарного акционера.

Леонид Федун на днях уже комментировал эту информацию, назвав её бредом.