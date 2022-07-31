​Авторитетный в прошлом арбитр войдёт в ЭСК РФС

Чтобы повысить прозрачность работы экспертно-судейской комиссии (ЭСК), Российский футбольный союз намерен её расширять. В настоящий момент ведутся переговоры с известными бывшими рефери.

По данным телеграм-канала «Вы кого мне притащили?!», в скором времени членом ЭСК РФС станет Равшан Ирматов. Речь идёт об известном в прошлом рефери из Узбекистана. Ирматов может похвастаться работой на трёх чемпионатах мира – в 2010, 2014 и 2018 годах.

Напомним, что вопросы судейства в российском футболе стоят по-прежнему остро. После каждого тура РПЛ клубы обращаются с ЭСК РФС за разъяснениями по ряду эпизодов.