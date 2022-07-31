​«Локомотив» сообщил об итогах обследования Ненахова

В субботней игре РПЛ против «Зенита» травму получил защитник «Локомотива» Максим Ненахов. Футболист прошёл обследование, о результатах которого пресс-служба «железнодорожников» рассказывает на клубном сайте.

Пройдя обследование, Ненахов услышал следующий диагноз - фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

На восстановление Максиму Ненахову понадобится от восьми до десяти недель. Таким образом, защитник «Локомотива» вернётся на футбольное поле приблизительно в средине осени.

Напомним, что «Локомотив» проиграл в гостях у «Зенита» с результатом 0:5.