Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» сообщил об итогах обследования Ненахова

31 Июля 2022 • 15:12 Комментировать

В субботней игре РПЛ против «Зенита» травму получил защитник «Локомотива» Максим Ненахов. Футболист прошёл обследование, о результатах которого пресс-служба «железнодорожников» рассказывает на клубном сайте.

Пройдя обследование, Ненахов услышал следующий диагноз - фрагментарное повреждение наружной лодыжки с повреждением капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

На восстановление Максиму Ненахову понадобится от восьми до десяти недель. Таким образом, защитник «Локомотива» вернётся на футбольное поле приблизительно в средине осени.

Напомним, что «Локомотив» проиграл в гостях у «Зенита» с результатом 0:5.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 46 минута Пари НН 0:2 ЦСКА Москва
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
15:47 · Россия. Премьер-лига
Эффектная голевая атака Мухина и Чалова - видео видео
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Федун посетил открытие памятника Игорю Нетто
15:35 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА забил 2 мяча в ворота «Пари НН» к 22-й минуте
15:32 · Россия. Премьер-лига
​Авторитетный в прошлом арбитр войдёт в ЭСК РФС
15:14 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Оренбургу» по силам навязать борьбу «Спартаку»
15:12 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» сообщил об итогах обследования Ненахова
15:03 · Россия. Премьер-лига
Федотов объяснил отсутствие изменений в стартовом составе в третьем матче подряд
15:01 · Россия. Премьер-лига
Рахимов назвал главную причину разгромного поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Галактионов объяснил попадание в стартовый состав Нигматуллина
14:38 · Россия. Премьер-лига
​Врач ЦСКА рассказал, когда Фукс начнёт частично работать в общей группе
14:30 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА объяснил отсутствие Мендеса в заявке на игру с «Пари НН»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:50 · Россия. Премьер-лига
Гаджи Гаджиев — о «Спартаке»: «К этой команде нет доверия»
13:47 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА озвучил состав на матч с «Пари НН»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Стал известен срок восстановления Ненахова
Все новости
Рекомендуем