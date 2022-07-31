​Гулиев допускает вариант с выступлениями за сборную Азербайджана

Аяз Гулиев допускает вариант, при котором он на международном уровне будет представлять сборную Азербайджана.

«Я постоянно на связи с федерацией, но от них ни разу не поступало финального предложения. Всё поверхностно, без конкретных разговоров», - высказался Гулиев в интервью для sport24.

25-летний футболист «Химок» готов сесть за стол переговоров с азербайджанской федерацией. При этом в настоящий момент Гулиев не дал конкурентного ответа на вопрос, готов ли он играть за Азербайджан. Футболист отметил, что поймёт это только после предметных переговоров.

Напомним, что Аяз Гулиев выступал за Россию за уровне юношеских и молодёжной сборной. В национальную сборную полузащитника не вызывали.