​Петржела резко раскритиковал Дзюбу

Футбольный сезон в России стартовал, но Артём Дзюба по-прежнему не имеет клубной прописки. По поводу сложившейся ситуации высказался Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит».

«Дзюба хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли подписать контракт. Он слишком высокого мнения о себе», - резко высказался Петржела, давая комментария для sport24.

По мнению Петржелы, в настоящий момент ни один клуб не предложит Дзюбе больше одного миллиона евро за сезон. Экс-рулевой «Зенита» считает вероятным расклад, при котором Дзюба будет играть за «Рубин» в Первой лиге. Как известно, в последние недели 33-летний нападающий тренируется с казанцами для поддержания формы.

Напомним, что Артём Дзюба покинул «Зенит» в связи с истечением контракта по завершению прошлого сезона.