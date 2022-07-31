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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Петржела резко раскритиковал Дзюбу

31 Июля 2022 • 12:51 Комментировать

Футбольный сезон в России стартовал, но Артём Дзюба по-прежнему не имеет клубной прописки. По поводу сложившейся ситуации высказался Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит».

«Дзюба хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли подписать контракт. Он слишком высокого мнения о себе», - резко высказался Петржела, давая комментария для sport24.

По мнению Петржелы, в настоящий момент ни один клуб не предложит Дзюбе больше одного миллиона евро за сезон. Экс-рулевой «Зенита» считает вероятным расклад, при котором Дзюба будет играть за «Рубин» в Первой лиге. Как известно, в последние недели 33-летний нападающий тренируется с казанцами для поддержания формы.

Напомним, что Артём Дзюба покинул «Зенит» в связи с истечением контракта по завершению прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Артём Дзюба
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