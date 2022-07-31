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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Орлов ответил на вопрос, есть ли у «Зенита» конкуренты в РПЛ

31 Июля 2022 • 12:37 Комментировать

В субботу вечером «Зенит» разобрался с «Локомотивом», одержав победу со счётом 5:0. После этой игры известный комментатор и фанат питерской команды Геннадий Орлов ответил на вопрос, есть ли у «сине-бело-голубых» конкуренты в Российской премьер-лиге.

«Всё зависит только от «Зенита». Он сам себе конкурент. Если он будет в такой форме, как сейчас, то, конечно, он фаворит», - высказался Орлов для «Спорт-Экспресса».

Орлов также вспомнил прошлый сезон, когда «Зенит» «разорвал» «Динамо» и «Спартак» в ключевых матчах чемпионата. Комментатор отметил способность питерцев настраиваться на такого рода игры.

В новом чемпионате перспективы «Зенита» могут зависеть от результатов на выезде, считает Орлов.

«Многое определят выездные игры. Это и погода, и дорога», - сообщил Орлов, приводя в пример тот факт, что «Динамо» добиралось в Воронеж на матч РПЛ на автобусе.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов
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