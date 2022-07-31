«Динамо» наложит штраф на сбежавшего в Бразилию Варелу

Гильермо Валера говорил о намерении провести в «Динамо» целый сезон, но в скором времени он сбежал в Бразилию. Приостановив контракт с «бело-голубыми», уругвайский защитник стал игроком «Фламенго».

Журналист Фабио Алейшу в социальных сетях сообщает о том, что «Динамо» наложит на Варелу штраф в размере 30% от его заработной платы за июль. Наказание аргументировано тем, что уругвайский футболист по своему желанию пропустил матч против «Торпедо». На тот момент контракт Варелы с «Динамо» ещё действовал.

Добавим, что «Динамо» после трёх туров РПЛ имеет в своём активе пять зачётных баллов.