Экс-нападающий «Зенита» лидирует в гонке бомбардиров МЛС

В рамках очередного тура МЛС «Остин», за который выступает экс-нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси, встречался с клубом «Спортинг Канзас». В этом матче «Остин» отпраздновал победу со счетом 2:0.

Один из мячей в составе гостей забил Дриусси. Аргентинский форвард расписался в воротах соперника под самый занавес встречи. Благодаря этому мячу бывший футболист «Зенита» обогнал Валентина Кастельяноса в гонке бомбардиров.

Дриусси поднялся на первое место, отметившись 14 забитыми мячами в 23 сыгранных поединках. Два гола аргентинец забил с 11-метровой отметки.