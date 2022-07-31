Сычёв: «Стеснялся попросить майку у Зидана, прям колотило!»

Бывший нападающий «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал об обмене футболками с легендарным французским полузащитником Зинедином Зиданом.

Сычёв признался, что очень стеснялся попросить майку у Зидана после благотворительного матча сборной Франции с «Марселем», который был проведён после победного для «трёхцветных» чемпионата мира 1998 года.

«Я стеснялся подойти к Зидану и попросить майку. Прямо колотило! Потом всё-таки пересилил себя, подошёл к нему и начал говорить по-французски. Он такой: «Да, давай по-русски, туда-сюда…». В общем, у меня сейчас его майка в коллекции», — цитирует Сычёва «Матч ТВ».

Напомним, Сычёв выступал за «Марсель» в период с 2003 по 2004 год. Всего в составе французского клуба российский форвард провёл 44 матча, забив семь голов и отдав одну результативную передачу.