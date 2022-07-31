Августиняк сменил РПЛ на чемпионат Польши

Польский полузащитник Рафал Августиняк, поигравший в российской Премьер-лиге за екатеринбургский «Урал», определился с новым клубом.

28-летний футболист вернулся на родину, подписав трудовое соглашение с варшавской «Легией». Контракт игрока с флагманом польского футбола рассчитан до середины 2025 года.

Ряды «Легии» Августиняк пополнил на правах свободного агента. Он покинул «Урал» этим летом в связи с истечением срока трудового соглашения.

В прошлом сезоне поляк поучаствовал в 27 поединках за команду из Екатеринбурга, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачи.