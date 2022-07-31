Гулиев высказался о возвращении в «Спартак»

Хавбек Аяз Гулиев, ныне выступающий за подмосковные «Химки», ответил на вопрос о возможном возвращении в столичный «Спартак».

«Спартак»? Не думаю, что меня снова туда позовут. Ещё раз вернуться мне никто не предложит», - передает слова полузащитника Sport24.

Напомним, что Гулиев является воспитанником футбольной академии «красно-белых». Ряды «Химок» 25-летний игрок пополнил этим летом. Он пописал двухлетний трудовой договор.

В минувшем сезоне Аяз выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». Полузащитник принял участие в 24 поединках, в которых получил две желтые карточки.