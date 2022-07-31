Сбежавший из «Динамо» Варела гордится переходом во «Фламенго»

Уругвайский защитник Гильермо Варела прокомментировал смену клубной прописки. Игрок, сбежавший на днях из московского «Динамо», трудоустроился в чемпионате Бразилии, подписав контракт с «Фламенго».

«Огромная благодарность «Фламенго» за доверие. Горд носить форму этого клуба. Будем двигаться вперед вместе», - оставил публикацию 29-летний футболист в социальных сетях.

Варела заключил с бразильским клубом контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

В «Динамо» негативно отреагировали на эту сделку. Москвичи назвали переход Варелы неприемлемым. «Бело-голубые» намерен подать жалобу в высшие спортивные инстанции.