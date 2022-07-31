«Динамо» отреагировало на трансфер Варелы во «Фламенго»

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала заявление относительно перехода уругвайского защитника Гильермо Варелы в бразильский «Фламенго». Напомним, что на прошлой неделе футболист самовольно покинул расположение российской команды.

В заявлении «бело-голубых» говорится, что клуб считает трансфер Варелы неприемлемым. «Динамо» собирается отстаивать свои права в международных спортивных инстанциях.

Уругваец перешел в московский клуб из датского «Копенгагена» за один миллион евро в прошлом году. Трудовое соглашение легионера с «Динамо» рассчитано до середины следующего года.