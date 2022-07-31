Уругвайский защитник Гильермо Варела, самовольно покинувший расположение московского «Динамо» определился с новым клубом. 29-летний футболист переехал в Бразилию, где будет выступать за «Фламенго».

Как информирует пресс-служба «красно-чёрных», трудовое соглашение с игроком подписано до конца мая следующего года.

Напомним, что Гильермо защищал цвета «Динамо» с осени 2020 года. С того момента уругвайский футболист принял участие в 49 поединках во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами. Его контракт с российским клубом истекает 30 июня 2023 года.