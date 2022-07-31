Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баженов ждёт возвращения Карпина в «Спартак»

31 Июля 2022 • 06:21 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов, на днях объявивший о завершении игровой карьеры, поделился мнением о возможном возвращении Валерия Карпина на тренерский мостик «красно-белых».

В интервью «Матч ТВ» он отметил, что у Карпина многое получалось в «Спартаке», как в должности гендиректора, так и на посту наставника команды. Баженов заявил, что хотел бы увидеть возвращение специалиста в столичный клуб. По его мнению, Карпин смог бы наладить игру команды.

В настоящий момент рулевым «красно-белых» является испанский тренер Гильермо Абаскаль. Карпин, в свою очередь, тренирует «Ростов» и сборную России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Никита Баженов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
31.07  20:00 Ростов ... Химки 1.81 3.65 4.70
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Июля
06:21 · Россия. Премьер-лига
Баженов ждёт возвращения Карпина в «Спартак»
06:09 · Россия. Премьер-лига
Дуглас - о разгроме «Локомотива»: «Зениту» было очень тяжело»
00:29 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Наша работа - играть на ноль»
00:17 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Тренеры «Локомотива» сопли жуют»
00:11 · Россия. Премьер-лига
Юсупов: «Базар, а не футбол»
00:07 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Одержали важную победу»
30 Июля
23:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» установил потолок зарплаты для потенциальных новичков
23:12 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Надеюсь, что своей игрой Нобоа доказал всем всё»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Не хочу сейчас поливать, но мы сегодня играли в футбол по разным правилам»
23:02 · Россия. Премьер-лига
Червиченко впечатлён силой «Зенита»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Баринов назвал ключевой момент разгромного поражения от «Зенита» 1
22:55 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Мне сказали, что я не готов, толстый, старый, медленный»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Выяснился характер травмы Ненахова
22:37 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Локомотива»: «Будем работать над исправлением ситуации»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» обыграл «Ахмат» - видео
Все новости
Рекомендуем