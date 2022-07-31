Баженов ждёт возвращения Карпина в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов, на днях объявивший о завершении игровой карьеры, поделился мнением о возможном возвращении Валерия Карпина на тренерский мостик «красно-белых».

В интервью «Матч ТВ» он отметил, что у Карпина многое получалось в «Спартаке», как в должности гендиректора, так и на посту наставника команды. Баженов заявил, что хотел бы увидеть возвращение специалиста в столичный клуб. По его мнению, Карпин смог бы наладить игру команды.

В настоящий момент рулевым «красно-белых» является испанский тренер Гильермо Абаскаль. Карпин, в свою очередь, тренирует «Ростов» и сборную России.