​Стало известно, когда ФИФА рассмотрит иск «Локомотива» против «Аталанты»

Владимир Леонченко, занимающий должность генерального директора «Локомотива», высказался о ситуации с подачей иска против «Аталанты». Как известно, московский клуб обратился в ФИФА, поскольку итальянский клуб перестал выплачивать деньги за трансфер Алексея Миранчука.

«Мы подали иск в ФИФА, его приняли в производство. В данный момент стороны заканчивают процесс обмена документами, рассмотрение планируется в сентябре», - высказался Леонченко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что Алексей Миранчук переходил из «Локомотива» в «Аталанту» в начале сентября 2020 года. В последние недели в прессе появлялось много слухов о том, что российский полузащитник может сменить клуб этим летом. Если верить инсайдеру Николо Скире, интерес к Миранчуку проявляют «Торино», «Верона» и «Болонья».