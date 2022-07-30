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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Овечкин: «Недолюбливаю «Спартак»

30 Июля 2022 • 15:14 Комментировать (1)

Известный хоккеист Александр Овечкин назвал футбольный клуб, который он недолюбливает.

«Есть ли футбольный клуб, который я недолюбливаю? Московский «Спартак» (улыбается). Ну, я динамовец», - высказался Овечкин в интервью для YouTube-канала «МЯЧ Production».

Отвечая на вопрос о любимом российском футболисте, Овечкин назвал Льва Яшина. Из действующих же хоккеист выбрал Константина Тюкавина. Овечкин считает, что у Тюкавина большое будущее. 

Напомним, что недавно Александр Овечкин дебютировал в футболе. Хоккеист сыграл за любимое «Динамо» в товарищеской игре против «Амкала». Овечкин провёл на поле не так много времени, но при этом он успел забить гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Лев Яшин Александр Овечкин Константин Тюкавин
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