​Овечкин: «Недолюбливаю «Спартак»

Известный хоккеист Александр Овечкин назвал футбольный клуб, который он недолюбливает.

«Есть ли футбольный клуб, который я недолюбливаю? Московский «Спартак» (улыбается). Ну, я динамовец», - высказался Овечкин в интервью для YouTube-канала «МЯЧ Production».

Отвечая на вопрос о любимом российском футболисте, Овечкин назвал Льва Яшина. Из действующих же хоккеист выбрал Константина Тюкавина. Овечкин считает, что у Тюкавина большое будущее.

Напомним, что недавно Александр Овечкин дебютировал в футболе. Хоккеист сыграл за любимое «Динамо» в товарищеской игре против «Амкала». Овечкин провёл на поле не так много времени, но при этом он успел забить гол.