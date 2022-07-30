Агент Ваноли: «Паоло может возглавить команду из Серии А»

Андреа Д’Амико, агент экс-наставника московского «Спартака» Паоло Ваноли, заявил, что его клиент в ближайшее время может возглавить команду из итальянской Серии А. Напомним, что специалист находится без работы после ухода из стана «красно-белых».

«Сейчас Паоло очень мотивирован приступить к тренерской работе в серьёзной большой команде. Это будет клуб Серии А? Да, такая вероятность есть», – заявил агент Ваноли в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Паоло Ваноли возглавил «Спартак» в прошлом сезоне и за короткий срок смог выиграть с командой Кубок России, обыграв в финале «Динамо».