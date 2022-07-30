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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев предсказал, когда российские клубы вернут в еврокубки

30 Июля 2022 • 08:13 Комментировать

Легенда российского тренерского цеха Олег Романцев высказался об отстранении клубов РПЛ от еврокубков. По мнению эксперта, этот бан будет непродолжительным.

«Искренне верю, что от силы через пару лет мы вернемся в международный футбол. Надо только быть готовыми к этому. Нужно искать таланты и давать им возможность расти», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что УЕФА отстранил российские команды от еврокубков на сезон-2022/2023.

В минувшем сезоне чемпионом России стал петербургский «Зенит», серебряные награды выиграл «Сочи», а тройку призеров замкнуло столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Романцев
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30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
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