Тошич: «Фернандес вернётся в ЦСКА»

Сербский полузащитник Зоран Тошич, поигравший в чемпионате России за столичный ЦСКА, прокомментировал уход защитника Марио Фернандеса из клуба.

«Марио десять лет играет за ЦСКА, его можно понять. Он скучает по родине, хочет провести время с семьёй. Уверен, в конце сезона он вернётся», - передает слова Тошича издание «Чемпионат».

Фернандес принял решение приостановить трудовое соглашение с «армейским» клубом по завершении минувшего сезона. 31-летний защитник выступал за ЦСКА с 2012 года. В чемпионате России Марио провел 259 поединков и отметился девятью забитыми мячами.