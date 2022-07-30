Малком объяснил, почему продлил контракт с «Зенитом»

Один из звездных бразильцев «Зенита» Малком высказался о том, почему решил подписать новое трудовое соглашение с петербургским клубом.

В разговоре с журналистом «Матч ТВ» легионер рассказал, что в Санкт-Петербурге ему оказали очень хороший прием. По словам Малкома, ему в «Зените» помогали абсолютно во всем.

«Чувствую себя здесь как дома. Поэтому и принял решение продлить контракт», - подчеркнул футболист.

Новый трудовой договор полузащитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне 25-летний бразилец отметился восемью забитыми мячами и шестью голевыми передачами в 24 матчах Премьер-лиги.