Тошич высказался об уходе Дзагоева из ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич поделился своим мнением об уходе полузащитника Алана Дзагоева из «армейского» клуба.

«У каждого футболиста рано или поздно приходит момент, когда надо расставаться с любимым клубом. Пришло время Алана закончить свою эпоху в ЦСКА», - приводятся слова Зорана на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Дзагоев выступал за московский коллектив с 2008 по 2022 год. В настоящий момент 32-летний футболист пребывает в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/2022 полузащитник принял участие в 20 поединках российской Премьер-лиги, в которых отметился тремя голевыми передачами.