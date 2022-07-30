Малком дал характеристику Дзюбе

Форвард петербургского «Зенита» Малком поделился мнением о бывшем нападающем команды Артёме Дзюбе. Российский футболист покинул «сине-бело-голубых» в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Дзюба - очень хороший и душевный человек, не только на поле, но и за его пределами. Хочу пожелать ему удачи во всём», - приводит слова бразильского легионера «Матч ТВ».

В настоящий момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента. Нападающий до сих пор не определился с новым местом работы. Последние две недели опытный голеадор поддерживает форму в расположении казанского «Рубина».