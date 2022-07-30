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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа причина побега Варелы из «Динамо»

30 Июля 2022 • 06:11 Комментировать

Стали известны некоторые подробности самовольного побега уругвайского защитника Гильермо Варелы. На днях футболист собрал вещи и покинул тренировочную базу московского «Динамо».

Как информирует «Матч ТВ», 29-летний игрок в общении с близкими объясняет свое решение тем, что на него надавили агенты.

Ранее также сообщалось, что представитель защитника требовал от руководства «Динамо» повышения заработной платы более чем в два раза. Кроме того, среди причин называлось то, что девушка Варелы находится за пределами России, и их отношения оказались под угрозой.

29-летний игрок присоединился к «Динамо» летом прошлого года, подписав двухлетний контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Гильермо Варела
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