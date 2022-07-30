Названа причина побега Варелы из «Динамо»

Стали известны некоторые подробности самовольного побега уругвайского защитника Гильермо Варелы. На днях футболист собрал вещи и покинул тренировочную базу московского «Динамо».

Как информирует «Матч ТВ», 29-летний игрок в общении с близкими объясняет свое решение тем, что на него надавили агенты.

Ранее также сообщалось, что представитель защитника требовал от руководства «Динамо» повышения заработной платы более чем в два раза. Кроме того, среди причин называлось то, что девушка Варелы находится за пределами России, и их отношения оказались под угрозой.

29-летний игрок присоединился к «Динамо» летом прошлого года, подписав двухлетний контракт.