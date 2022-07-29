Канчельскис по-прежнему считает Дзюбу лучшим российским форвардом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и российской сборной Андрей Канчельскис по-прежнему считает 33-летним Артёма Дзюбу лучшим форвардом в России. По мнению Канчельскиса, Дзюба мог бы усилить любой клуб российской Премьер-лиги.

- Статистка говорит сама за себя — Артем Дзюба лучший нападающий России, он больше всех забил. В том, что Артем не нашел клуб, может, виноват его агент. Артемка усилил бы любой клуб РПЛ, это однозначно! - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Дзюба остался без клуба после расставания с питерским «Зенитом», в составе которого отыграл последние семь лет, начиная с 2015 года.