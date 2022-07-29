​Камоцци: «Никто не скажет, что Кокорин - слабый футболист»

Франко Камоцци, который ранее был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался об Александре Кокорине.

Полтора года назад Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» из «Спартака». Этот трансфер стал провальным – российский нападающий в играх за «фиалок» не отмечался результативными действиями. Вообще Кокорин больше лечился, чем играл в футбол.

Любопытно, что об Александре Кокорине всегда хорошо отзывался Фабио Капелло. Он был одним из тех, кто советовал «Фиорентине» подписать форварда.

«Если такой великий тренер, как Капелло, сказал, что Кокорин - нереализованный талант, то это так и есть. Кокорин действительно был очень талантливым, перспективным футболистом с огромным потенциалом», - высказался Камоцци для «РБ Спорт».

Бывший советник Леонида Федуна выразил досаду от того, что Александру Кокорину в своё время не удалось как следует проявить себя в «Спартаке».

«Безусловно, никто не скажет, что Кокорин - слабый футболист. А вот почему ему не удалось раскрыться - это другой вопрос», - поделился своими мыслями Камоцци.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» предлагает Александру Кокорину 2 миллиона евро в качестве выплаты за разрыв трудового соглашения. Судя по всему, сейчас проходят переговоры.

Также появлялась информация о возможном переходе Александра Кокорина в «Истанбул Башакшехир», куда недавно перебрался Месут Озил.