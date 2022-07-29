Селюк: Ротенберг не останется без команды

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника Бориса Ротенберга, прокомментировал будущее своего клиента. Агент отметил, что без команды 36-летний футболист точно не останется.

«У Бори дела не хуже, чем у многих в стране. Ведем сейчас переговоры, думаю, в следующем месяце он определится со своим будущим», — цитирует Селюка Metaratings.

Борис Ротенберг защищал цвета «железнодорожников» с 2016 года, перебравшись из «Динамо». Последний раз защитник выходил на поле в сезоне 2018/19, тогда он провел 5 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.