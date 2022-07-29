​Арбитрам РПЛ будут оплачивать услуги психолога

В пятницу Российский футбольный союз объявил о создании специального фонда с целью материальной поддержки арбитров и повышения престижа профессии.

Помимо выплат за периоды нетрудоспособности, программа предусматривает и другие выплаты. Так, судьям мужской РПЛ и женской Суперлиги будут компенсировать расходы на медицину, а также расходы на услуги психолога. В первом случае максимальный размер компенсации ограничивается 100 тысячами рублей, а во втором – 10 тысячами рублей.

Все эти выплаты судьям будут насчитываться уже с текущего сезона, стартовавшего в средине июля.

В пятницу программу третьего тура РПЛ открывают «Урал» и «Краснодар». Не пропустите текстовую трансляцию.