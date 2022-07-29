​Судей РПЛ будут поддерживать материально

На страницах сайта Российского футбольного союза была опубликована информация о создании специального фонда. Цель фонда заключается в материальной поддержке арбитров мужской РПЛ и женской Суперлиги, а также в повышении престижа профессии.

Если рефери на протяжении месяца или более длительного периода не получал назначений на матчи по причине травмы или болезни, ему полагается компенсация в размере до 100 тысяч рублей.

По сути, фонд уже начал свою работу. Расчёт выплат будет производиться с сезона 2022/2023.

Добавим, что с 29 по 31 июля включительно пройдут матчи третьего тура РПЛ. Не пропускайте текстовые трансляции на страницах портала LiveResult.