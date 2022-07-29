В главных слухах недели вы узнаете, что за условия Криштиану Роналду поставил «Манчестер Юнайтед», где планирует продолжить карьеру Лионель Месси, и какое решение вынашивает в своей голове Артём Дзюба. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду поставил «Манчестер Юнайтед» ультиматум

На этой неделе Криштиану Роналду, наконец, приехал на базу «Манчестер Юнайтед». Говорят, что переговоры между звёздным португальцем и клубом проходят тяжело. Роналду якобы настаивает на уходе и чуть ли не в ультимативной форме поставил «красным дьяволам» условие. Роналду готов продлить контракт, если манкунианцы этим летом отпустят его в аренду в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. «МЮ» оказался на перепутье – либо принять ультиматум, либо получить недовольного звёздного игрока на целый сезон, по завершению которого Роналду уйдёт бесплатно.

Вместе с тем в последние дни Криштиану Роналду слухи стали связывать с «Наполи». Средств на покупку португальца у итальянского клуба вроде бы нет, но «адзурри» могут позволить себе взять Роналду в аренду на сезон.

Неймар может оказаться в АПЛ

В прессе активно ходят слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» ищет звёздного футболиста, который заменит Криштиану Роналду в случае его ухода. Проскочила информация о возможном переезде на «Олд Траффорд» Неймара. «ПСЖ» привлекает возможность продажи бразильца, учитывая финансовую составляющую вопроса. Впрочем, далеко не факт, что сам Неймар согласится переходить в такой нестабильный «Манчестер Юнайтед».

Месси определился с будущим

Лионель Месси хочет снова примерить на себе футболку «Барселоны», причём это желание, если верить СМИ, является взаимным. Этим летом камбэка Месси на «Камп Ноу» не будет, но следующим летом переезд очень даже вероятен. Действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан ещё на сезон, то есть через год Месси может перейти в «Барселону» бесплатно. Впрочем, Лионель хочет выступать в конкурентоспособной команде. Задача Жоана Лапорты на ближайшее время – построить такую команду для Хави, привлекая Месси.

Федун уходит из управления «Спартаком»

На неделе в прессу просочилась новая волна слухов о скором уходе Леонида Федуна с должности руководителя «Спартака». Сообщалось, что функционер может остаться в клубе на правах миноритарного акционера, однако большую часть акций он передаст компании «Лукойл». В настоящий момент Федун якобы передаёт дела новым руководителям, а в «Спартаке» в целом готовятся большие перемены, в том числе в системе принятия ключевых решений.

Дзюба принял важное решение

Время идёт, а Артём Дзюба по-прежнему находится без клуба и поддерживает форму за счёт тренировок в «Рубине». Поговаривают, что нападающий уже вынашивает в своей голове планы о завершении карьеры. Такой вариант возможен, если Дзюба не найдёт подходящего варианта в августе. Судя по всему, опускаться до уровня Первой лиги России или слабых европейских чемпионатов Артём не собирается.

Слухи собирал Александр Тихий.