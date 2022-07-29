​Пиняев рассказал о своём состоянии

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев заставил футбольную Россию переживать за своё здоровье. На прошлой неделе 17-летний футболист ощутил недомогание и отправился обследоваться. У молодого игрока выявили левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Сообщалось, что Сергею Пиняеву нужна будет операция, восстановление после которой займёт полгода, но на деле ситуация оказалась лучше. Сам футболист рассказал о своём текущем состоянии.

«Всё отлично! Никаких операций не потребовалось. Некоторое время займёт восстановление. В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!» - высказался Пиняев, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

За «Крылья Советов» Сергей Пиняев выступает уже год. За это время талантливый полузащитник провёл 31 официальный матч. На счету Пиняева четыре забитых гола и три результативных паса на партнёров.