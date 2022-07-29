​Агент рассказал, почему Мендес выбрал ЦСКА

Состав ЦСКА усилил чилийский полузащитник Виктор Мендес. Его агент Пабло Леклер Флуха сообщил о том, что у футболиста был вариант с переходом в «Форталезу» из Бразилии. Тем не менее, 22-летний Мендес выбрал ЦСКА.

«Он посчитал, что РПЛ - большая и сильная лига в Европе. В России он может стремительно расти и прогрессировать в своей карьере. Всегда мне говорил, что хочет играть с сильными футболистами, а в ЦСКА и РПЛ такие есть», - высказался агент, чьи слова на своих страницах передаёт sport24.

Напомним, что ЦСКА лидирует в Российской премьер-лиге после двух сыгранных туров. Команда Владимира Федотова обыграла «Урал» и «Сочи» с общим счётом 5:0.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в воскресенье, 31 июля. Команда Владимира Федотова сыграет на выезде против «Пари НН». Стартовый свисток футболисты и зрители в Нижнем Новгороде услышат в 15:00 по московскому времени.