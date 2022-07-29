​Агент рассказал о важной детали в контакте Мендеса с ЦСКА

В четверг ЦСКА объявил о переходе в свои ряды полузащитника Виктора Мендеса. 22-летний чилиец заключил контракт на три сезона с возможностью пролонгации.

Агент Мендеса, Пабло Леклер Флуха, рассказал о важной детали, прописанной в трудовом соглашении футболиста. По словам агента, которые на своих страницах приводит sport24, в договоре указано, что Мендес не может приостановить его действие.

Напомним, что ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать свои контракты с клубами Российской премьер-лиги. Это повлекло за собой отток легионеров из России.

После двух туров ЦСКА располагается на вершине таблицы РПЛ.