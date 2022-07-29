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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Карпина спросили, сыграет ли он за команду легенд «Спартака» против «Зенита»

29 Июля 2022 • 14:34 Комментировать

Матч легенд «Зенита» и «Спартака», состоявшийся перед Суперкубком России, зашёл на ура, и теперь организовывается ответный матч.

Экс-игрок «Спартака» Валерий Карпин ответил на вопрос, планирует ли он принять участие в ответном матче легенд.

«Нет, не планирую, мы тренируемся», - высказался Карпин для Metaratings.

Напомним, что Валерий Карпин работает главным тренером «Ростова». После двух стартовых туров РПЛ команда имеет в своём активе два зачётных балла.

Ответный матч команд легенд «Спартака» и «Зенита» должен пройти в начале сентября. Он будет предварять встречу основных команд в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Валерий Карпин
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