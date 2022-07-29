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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков пожелал удачи Оздоеву в турецком чемпионате эксклюзив

29 Июля 2022 • 13:04 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению прокомментировал переход Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

«Удивлён ли я переходу Оздоева в европейский клуб? Нет, не удивлён. Если человек не востребован в России, значит ему надо где-то играть, что здесь удивительного? Он ведь перешёл не в «Барселону», не в «Реал», он пришёл в турецкий клуб средней руки.

Я такой клуб «Фатих Карагюмрюк» впервые слышу. Я не могу говорить, вижу ли я Оздоева ключевым игроком команды. Как можно говорить об этом.

Хочу пожелать ему удачи и скорейшего возвращения на родину. Игрок типа Оздоева нужен российскому чемпионату», — сказал Колосков.

У 29-летнего российского полузащитника истёк контракт с «Зенитом» в июле 2022 года. Он стал игроком турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» свободным агентом. Об этом, команда сообщила вчера, 28 июля.

Стоит отметить, что «Фатих» тренирует легенда «Милана» Андреа Пирло. Помимо Оздоева в команде играют бывшие игроки РПЛ нападающий Ахмед Муса (ЦСКА) и полузащитник Николас Лоуренс («Химки»).


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Колосков Магомед Оздоев Чемпионат Турции РПЛ Фатих Карагюмбрюк
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