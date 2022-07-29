«Фенербахче» озвучил позицию по Дзюбе

В стамбульском «Фенербахче» дали комментарий относительно слухов о возможном подписании российского нападающего Артёма Дзюбы.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» представитель турецкого гранда заявил, что все слухи являются неправдивыми. По словам источника, 33-летнего российского нападающего нет в трансферном шорт-листе клуба.

Напомним, что в настоящий момент Дзюба находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был петербургский «Зенит».

В течение последних двух недель нападающий тренируется с казанским «Рубином», вылетевшим из Премьер-лиги в ФНЛ.