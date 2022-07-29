Кобелев назвал клубы РПЛ, которым нужен Кокорин

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался относительно возможного возвращения нападающего Александра Кокорина в российскую Премьер-лигу.

В разговоре с журналистом RT специалист перечислил клубы, которым пригодился бы 31-летний форвард. По мнению Кобелева, Кокорин мог бы перейти в «Сочи», где занял бы место Матео Кассьерры, перебравшегося в петербургский «Зенит». Также специалист предложил кандидатуру Александра московским «Локомотиву» и ЦСКА.

Кокорин сейчас является футболистом «Фиорентины». Контракт нападающего с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.