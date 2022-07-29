Агент: «Кокорин может спокойно играть за любую команду из топ-8 РПЛ»

Агент Алексей Сафонов высказался относительно карьеры нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. По его мнению, у форварда есть все шансы заиграть в российском чемпионате.

«Он способен спокойно выступать за любую команду из первой восьмерки РПЛ. У нас такой уровень чемпионата, что Кокорин тут будет на первых ролях», - приводит слова Сафонова RT.

Ранее стало известно, что тренерский штаб «фиалок» не взял российского футболиста на второй предсезонный сбор.

Александр перебрался во флорентийский клуб из московского «Спартака» зимой 2021 года. Его трансфер обошелся итальянцам в 4,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Кокорин провел за «Фиорентину» всего семь матчей и не отметился голевыми действиями.